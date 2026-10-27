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Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar da hem çekişmeli maçı hem de hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Fenerbahçe için hatta İsmail Kartal için bundan sonra kötü günler başlıyor…"

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Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Skor sizi asla yanıltmasın. Galatasaray maçı rahatlıkla 4-5 yapabilirdi ama sahanın yıldızı Ederson bu farkı engelledi."

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Hele bir ilk yarı var ki Fenerbahçe gibi bir takım sahada yok. Top sürekli Galatasaray'da, Fenerbahçe kazandığı topu Galatasaray'a teslim ediyor ve yapılan hatayla da Galatasaray ilk golü buluyor."

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Uzun topta Osimhen'i bir an için boş bırakmanın bedeli, Galatasaray'a golü getiriverdi."

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Ardından devre bitiyordu ki bu sefer Osimhen'in şans golü geldi."

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"45. dakikada Sanchez vurdu, top auta gidiyordu Osimhen'in kafasına çarptı ve gol oluverdi. İkinci yarı maçı izleyen hemen herkes farka gidecek diye düşündü ama hiç de öyle olmadı."

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Fenerbahçe, İrfan Can'la belki de yılın golüyle skoru 2-1'e getirdi. 2-1 demek morallenmek demek, 2-1 demek Fenerbahçe'nin direncinin yükselmesi demek…"

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Bu arada Galatasaray yine art arda goller kaçırırken o kötü oynayan Fenerbahçe son saniyede beraberliği kurtarabilirdi."

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Bir karambolde top gitti geldi, Lukaku'nun suratına çarpıp auta gidiverdi."

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Sonuçta bir kez daha gördük ki Fenerbahçe'de, oyunu organize edebilecek, gereğinde şut çekebilecek bir tane oyuncu yok."

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Fenerbahçe tarihi farktan kurtulduysa Ederson'a dua etsin."

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

"Ve yine hakem Atilla Karaoğlan maçı Galatasaray'ın kazandığına dua etsin."

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