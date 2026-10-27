Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! Batrakov'a yapılan hareket penaltı mıydı?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar da hem çekişmeli maçı hem de hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)