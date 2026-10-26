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Gençlerin derbisinde zafer Galatasaray U19'un!

U19 PAF Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray U19 sahasında Fenerbahçe U19'u ağırladı. Sarı-kırmızılı gençler mücadeleyi 3-1 kazandı. İşte maçın detayları...

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Gençlerin derbisinde zafer Galatasaray U19'un!

Galatasaray U19, U19 PAF Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe U19'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Doruk Özsaraç (KK), 71'inci dakikada Dağhan Kahraman ve 77'nci dakikada Necati Oğulcan Yançel kaydetti. Fenerbahçe U19'un tek golü ise 22'nci dakikada Çağrı Balta'dan geldi.

#Galatasaray #Fenerbahçe
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