Galatasaray'ın genç yıldızı Batrakov'a milli davet!
Galatasaray'a sezon başında transfer olan sarı-kırmızılıların genç yıldızı Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın Özbekistan ve Venezuela maçlarının 36 kişilik geniş kadrosunda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Rusya Milli Takımı'nın Özbekistan ve Venezuela maçlarının 36 kişilik geniş kadrosunu duyurdu. Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov da kadroda yer alan isimler arasında yer aldı.
⚡️🇷🇺 Батраков, Головин и Сафонов в расширенном составе сборной России! В список Валерия Карпина на ноябрьские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой вошли 36 футболистов. https://t.co/m5Ptayz7Ah— Сборная России (@TeamRussia) October 26, 2026