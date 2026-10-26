CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'ın genç yıldızı Batrakov'a milli davet!

Galatasaray'a sezon başında transfer olan sarı-kırmızılıların genç yıldızı Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın Özbekistan ve Venezuela maçlarının 36 kişilik geniş kadrosunda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın genç yıldızı Batrakov'a milli davet!

Rusya Milli Takımı'nın Özbekistan ve Venezuela maçlarının 36 kişilik geniş kadrosunu duyurdu. Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov da kadroda yer alan isimler arasında yer aldı.

#Aleksey Batrakov #Venezuela #Özbekistan #Galatasaray
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Abdülkerim Bardakçı'dan derbi öncesi paylaşım!
Sonraki Haber
Abdülkerim Bardakçı'dan derbi öncesi paylaşım!