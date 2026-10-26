Abdülkerim Bardakçı'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi, sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Abdülkerim Bardakçı sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak.
Dev derbi öncesi sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Abdülkerim Bardakçı sosyal medyada paylaşım yaptı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
📲 Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı paylaşım. https://t.co/6xq5vxMHf2— Fotomaç (@fotomac) October 26, 2026