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Abdülkerim Bardakçı'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi, sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Abdülkerim Bardakçı sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Abdülkerim Bardakçı'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Dev derbi öncesi sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Abdülkerim Bardakçı sosyal medyada paylaşım yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

#Abdülkerim Bardakcı #Galatasaray #Fenerbahçe
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