GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev mücadelede sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılıların derbide en büyük kozu Victor Osimhen'in, Fenerbahçe maçlarındaki istatistiği ise kritik randevu öncesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
RAMS Park'taki dev derbi bugün saat 21.30'da başlayacak.
Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla, üçüncü sırada bulunuyor.
EN BÜYÜK KOZ OSIMHEN!
Öte yandan Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, sahada her maçta kendisi için ödenen ücretin karşılığını veriyor.
Kötü oynadığı maçlar olsa bile mücadeleyi asla elinden bırakmayan Nijeryalı futbolcu, hem attığı gollerle hem de takım arkadaşlarına yardımı ile kalitesini gözler önüne seriyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, her maçta olduğu gibi F.Bahçe derbisinde de G.Saray'ın en önemli silahı Victor Osimhen olacak.
Nijeryalı futbolcunun, ezeli rakibine karşı istatistikleri de gayet olumlu.
DERBİLERİ SEVİYOR
Bu sezon Süper Lig'de iki maç kaçıran ve sahada kaldığı iki karşılaşmada ise 6 gol kaydeden Osimhen'in, F.Bahçe'ye karşı ise bugüne kadar 3 golü bulunuyor.
Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla F.Bahçe'ye karşı 5 karşılaşmada attığı 3 golle taraftarını ayağa kaldırdı.
Osimhen'i bu alanda ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara, birer golle Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Mario Lemina ve Deniz Gül, takip ediyor.