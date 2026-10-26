GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev mücadelede sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılıların derbide en büyük kozu Victor Osimhen'in, Fenerbahçe maçlarındaki istatistiği ise kritik randevu öncesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)