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GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev mücadelede sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılıların derbide en büyük kozu Victor Osimhen'in, Fenerbahçe maçlarındaki istatistiği ise kritik randevu öncesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

RAMS Park'taki dev derbi bugün saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 2. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla, üçüncü sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

EN BÜYÜK KOZ OSIMHEN!

Öte yandan Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, sahada her maçta kendisi için ödenen ücretin karşılığını veriyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Kötü oynadığı maçlar olsa bile mücadeleyi asla elinden bırakmayan Nijeryalı futbolcu, hem attığı gollerle hem de takım arkadaşlarına yardımı ile kalitesini gözler önüne seriyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Fotomaç'ta yer alan habere göre, her maçta olduğu gibi F.Bahçe derbisinde de G.Saray'ın en önemli silahı Victor Osimhen olacak.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Nijeryalı futbolcunun, ezeli rakibine karşı istatistikleri de gayet olumlu.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

DERBİLERİ SEVİYOR

Bu sezon Süper Lig'de iki maç kaçıran ve sahada kaldığı iki karşılaşmada ise 6 gol kaydeden Osimhen'in, F.Bahçe'ye karşı ise bugüne kadar 3 golü bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla F.Bahçe'ye karşı 5 karşılaşmada attığı 3 golle taraftarını ayağa kaldırdı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Fenerbahçe'ye karşı flaş istatistik!

Osimhen'i bu alanda ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara, birer golle Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Mario Lemina ve Deniz Gül, takip ediyor.

#Süper Lig #Victor Osimhen #Fenerbahçe #Deniz Gül #Barış Alper Yılmaz #Yunus Akgün #Roland Sallai #Gabriel Sara #Abdülkerim Bardakcı #Atilla Karaoğlan
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