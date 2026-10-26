Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Her iki takım da kritik randevudan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Derbi öncesi her iki yönetimin vereceği galibiyet primi ise ortaya çıktı. Peki derbiyi kazanan takım ne kadar prim alacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)