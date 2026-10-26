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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Her iki takım da kritik randevudan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Derbi öncesi her iki yönetimin vereceği galibiyet primi ise ortaya çıktı. Peki derbiyi kazanan takım ne kadar prim alacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

DERBİYE MORALLİ ÇIKACAK

Galatasaray, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya moralli çıkacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

LİGDE SON 39 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

SON DAKİKALARDA GELEN 10 PUAN

Galatasaray, bu sezon ligde son dakikalarda attığı gollerle 10 puan kazandı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Galatasaray, son anlarına 2-1 mağlup girdiği karşılaşmada 90. dakikada Osimhen ile golü bularak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

İstanbul Başakşehir'e 4. haftada konuk olan sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın 90+1. dakikada attığı golle müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Galatasaray, ayrıca ligin 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+5. dakikada Mario Lemina'nın attığı gollerle 3-1 yendi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Gençlerbirliği'ne geçen hafta konuk olan sarı-kırmızılı ekip, Deniz Gül'ün 88. dakikada kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

OKAN BURUK, LİGDE 120. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kazanmaları halinde sarı-kırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini alacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 150 lig müsabakasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Bu müsabakalarda 354 kez ağları sarsan Buruk'un Galatasaray'ı 125 golü kalesinde gördü. Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 119 galibiyete dahil edilmemiştir.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

OSIMHEN'İN FENERBAHÇE'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlardan mağlubiyetle ayrılmadı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Nijeryalı golcü, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin filelerini bir kez havalandırdı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Osimhen, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta ise 2 gol attı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

F.BAHÇE LİGDE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

2 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararı! Hangi takım ne kadar alacak?

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak.