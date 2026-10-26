Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! O yıldızları canlı izleyecekler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan birçok kulübün derbiye o yıldızlar için scout göndereceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)