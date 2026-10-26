Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, İstanbul’a geldi. Bir proje için İstanbul’a gelen Mike Tyson, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında da konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Dünyaca ünlü ABD'li boksör ve oyuncu Mike Tyson, bir proje için İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Tyson, özel terminalin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"SADECE BREZİLYA VE ARJANTİN'İ TAKİP EDİYORUM"



Geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mike Tyson, gerçekleştireceği proje için de heyecanlı olduğunu dile getirdi. Bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbi karşılaşması üzerine Türkiye Futbol Ligi'ni takip edip etmediğinin sorulmasının üzerine, "Sadece Brezilya ve Arjantin'i takip ediyorum, bana onlardan bahset" diye cevap verdi. Ardından Tyson, basın mensuplarına teşekkür ederek kendisini bekleyen araca bindi ve havalimanından ayrıldı.

