Okan Buruk'tan oyuncularına derbi talimatı! Tek tek iletti
Lille karşısında sergilediği futbolla beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde oyuncularından aynı tempoyu istedi. Sarı-kırmızılıların derbideki planı, yüksek pres ve 90 dakika boyunca sürdürülecek yoğun oyun olacak. İşte Okan Buruk'un oyuncularla toplantısından öne çıkan detaylar...
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Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2'yle geçen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde moraller yerine geldi.