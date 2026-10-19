CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray, Lille maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Lille maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, 20 Ekim Salı günü yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

#Lille #Okan Buruk #Wilfried Singo #Galatasaray #UEFA Şampiyonlar Ligi
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Galatasaray ve Juventus masaya oturuyor!
Sonraki Haber
Galatasaray ve Juventus masaya oturuyor!