Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

Galatasaray Yönetimi, pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir hamlede bulundu. Sarı kırmızılılar kritik mücadele öncesi galibiyet için önemli bir prim belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)