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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

Galatasaray Yönetimi, pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir hamlede bulundu. Sarı kırmızılılar kritik mücadele öncesi galibiyet için önemli bir prim belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini elde eden G.Saray, şimdi de gözünü pazartesi günü F.Bahçe ile oynanacak olan derbiye çevirdi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

Oynadığı son 2 resmi karşılaşmada Kasımpaşa ve Lille'i mağlup eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini de devirerek üçleme yapmak istiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray'da zorlu F.Bahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışan sarı-kırmızılılar, derbiye hazırlanıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

Sarı-kırmızılı oyuncular pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

YÖNETİMDEN DERBİYE ÖZEL PRİM

Teknik heyet ve oyuncular tamamen derbiye konsantre olurken, yönetimden de önemli bir adım geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, derbinin primini belirledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

Rams Park'ta oynanacak olan kritik mücadeleyi kazanması halinde oyunculara toplamda 2 milyon euro'luk prim dağıtılacağı açıklandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisine dev prim!

Futbolcuların son iki resmi karşılaşmayı da kazandığını hesaba katan yönetim, bu nedenle primi 2 milyon euro olarak belirledi.

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