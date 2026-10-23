İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e konuk olduğu mücadeleye Premier Lig'den 2 dev takımın gözlemci gönderdiği öğrenildi. İngiliz devlerinin, sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız oyuncuyu yakın takip ettikleri belirtildi.
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YAZI
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, dev turnuvadaki ilk galibiyetini görkemli bir şekilde aldı.
Sarı-kırmızılılar, lig aşamasının 3. hafta maçında deplasmanda Lille'i geriden gelerek 4-2 mağlup etti.
İstanbul devine 3 puanı getiren golleri sırasıyla Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Nabil Bentaleb (kendi kalesine) ve Victor Osimhen kaydetti.
ÖVGÜ YAĞMURUNA TUTULDU
Öte yandan mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan spor yazarları, maçın kırılma anının Batrakov'un kaydettiği şık kafa golü olduğu konusunda hemfikirdi.
Barcelona'ya karşı da takımının tek golünü kaydeden ve performansıyla dikkat çekmeye devam eden Rus oyuncuyla ilgili gerçek, karşılaşmadan günler sonra ortaya çıktı.
ADA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ
Premier Lig'den Batrakov'a olan ilgi katlanarak artarken Arsenal ve Liverpool'un Lille-Galatasaray maçına temsilci gönderdiği açıklandı.
İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre 21 yaşındaki orta sahaya olan ilgi bu iki takımla sınırlı değil.
Chelsea, Manchester City ve Manchester United da yetenekli futbolcuyu yaz transfer döneminden beri takip etmekte.
TRANSFERİN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI
Süregelen Ukrayna-Rusya savaşından dolayı İngiliz hükümetinin uyguladığı yaptırımlar, Premier Lig ekipleri ile Rus kulüpleri arasında doğrudan bir transferin gerçekleşmesini engelliyor.
Geride bıraktığımız yaz dönemi Batrakov için girişimde bulunamayan İngiliz kulüpleri, transferin önündeki tek engelin kalkmasıyla birlikte Batrakov'da mutlu sona ulaşmak üzere kıran kırana bir yarışa tutuşmaya hazırlanıyor.
SERBEST KALMA MADDESİ
Rus orta sahanın sözleşmesinde, Avrupa'nın büyük liglerinden teklif gelmesi halinde devreye girecek yaklaşık 55 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.
Galatasaray, Batrakov'u satmak istemiyor. Ancak Premier Lig ekipleri, yetenekli oyuncu ile anlaşma sağlanması durumunda bu rakamı sarı-kırmızılı kulübe ödeyerek transferi doğrudan gerçekleştirme hakkına sahip.
İşte TEAMtalk'ta "Arsenal ve Liverpool'un yetenek avcıları, 50 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli bulunan bu dinamik oyun kurucuya hayran kaldı" başlığıyla servis edilen o haber...