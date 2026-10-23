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İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e konuk olduğu mücadeleye Premier Lig'den 2 dev takımın gözlemci gönderdiği öğrenildi. İngiliz devlerinin, sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız oyuncuyu yakın takip ettikleri belirtildi.

Giriş Tarihi:
İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, dev turnuvadaki ilk galibiyetini görkemli bir şekilde aldı.

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İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

Sarı-kırmızılılar, lig aşamasının 3. hafta maçında deplasmanda Lille'i geriden gelerek 4-2 mağlup etti.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

İstanbul devine 3 puanı getiren golleri sırasıyla Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Nabil Bentaleb (kendi kalesine) ve Victor Osimhen kaydetti.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

ÖVGÜ YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan spor yazarları, maçın kırılma anının Batrakov'un kaydettiği şık kafa golü olduğu konusunda hemfikirdi.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

Barcelona'ya karşı da takımının tek golünü kaydeden ve performansıyla dikkat çekmeye devam eden Rus oyuncuyla ilgili gerçek, karşılaşmadan günler sonra ortaya çıktı.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

ADA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ

Premier Lig'den Batrakov'a olan ilgi katlanarak artarken Arsenal ve Liverpool'un Lille-Galatasaray maçına temsilci gönderdiği açıklandı.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre 21 yaşındaki orta sahaya olan ilgi bu iki takımla sınırlı değil.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

Chelsea, Manchester City ve Manchester United da yetenekli futbolcuyu yaz transfer döneminden beri takip etmekte.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

TRANSFERİN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Süregelen Ukrayna-Rusya savaşından dolayı İngiliz hükümetinin uyguladığı yaptırımlar, Premier Lig ekipleri ile Rus kulüpleri arasında doğrudan bir transferin gerçekleşmesini engelliyor.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

Geride bıraktığımız yaz dönemi Batrakov için girişimde bulunamayan İngiliz kulüpleri, transferin önündeki tek engelin kalkmasıyla birlikte Batrakov'da mutlu sona ulaşmak üzere kıran kırana bir yarışa tutuşmaya hazırlanıyor.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

SERBEST KALMA MADDESİ

Rus orta sahanın sözleşmesinde, Avrupa'nın büyük liglerinden teklif gelmesi halinde devreye girecek yaklaşık 55 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

Galatasaray, Batrakov'u satmak istemiyor. Ancak Premier Lig ekipleri, yetenekli oyuncu ile anlaşma sağlanması durumunda bu rakamı sarı-kırmızılı kulübe ödeyerek transferi doğrudan gerçekleştirme hakkına sahip.

İngiliz devlerinden Galatasaraylı yıldıza yakın takip! 55 milyon euro...

İşte TEAMtalk'ta "Arsenal ve Liverpool'un yetenek avcıları, 50 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli bulunan bu dinamik oyun kurucuya hayran kaldı" başlığıyla servis edilen o haber...

#Aleksey Batrakov #Victor Osimhen #Manchester United #UEFA Şampiyonlar Ligi #Galatasaray #Arsenal #Liverpool #Yunus Akgün #Barcelona #Chelsea #Manchester City
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