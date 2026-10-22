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Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

Geçtiğimiz sezon sonu kontratının bitmesi sonrası takımdan ayrılan ve yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, tecrübeli golcüye talip olan iki takımı duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

2026/27 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.

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Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

Sarı-kırmızılılarda yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda futbolcuyla da yollar ayrıldı.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

2022/23 sezonu başında transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 4 şampiyonluk kazanan Arjantinli yıldız, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüşen deneyimli forvet, yaz transfer döneminde bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

Hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Mauro Icardi hakkında Arjantin basınından dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

VALENCIA VE REAL BETIS TALİP OLDU ANCAK...

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis'in deneyimli golcüyle ilgilendiği ancak Arjantinli futbolcunun yüksek ekonomik beklentilerinin görüşmeleri zorlaştırdığı belirtildi.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

TyC Sports'un haberine göre Valencia, Mauro Icardi'nin transfer şartlarını öğrenmek için ilk girişimde bulunan kulüp oldu.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

VALENCIA VAZGEÇTİ

Ancak 33 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro talep etmesi üzerine İspanyol ekibi transferden vazgeçti.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

Valencia'nın hücum hattında yaşadığı sorunlar nedeniyle golcü arayışında olduğu belirtildi.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

Javier Aguirre yönetimindeki takımın La Liga'da çıktığı dokuz karşılaşmada yalnızca altı gol atabildiği ve düşme hattında bulunduğu aktarıldı.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

REAL BETIS'İN İLGİSİ SÜRÜYOR

Haberde, Real Betis'in ise Mauro Icardi transferini değerlendirmeye devam ettiği ifade edildi.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

İspanyol ekibinin, Barcelona karşılaşmasında sakatlanan ve en az bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Cucho Hernandez'in yokluğunu doldurmak istediği belirtildi.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin, yoğun maç takviminde hücum hattındaki alternatifleri artırmayı hedeflediği ve Icardi'nin tecrübesinin önemli bir seçenek olarak görüldüğü kaydedildi.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

Ancak Real Betis açısından da Arjantinli golcünün yüksek maaş beklentisinin transferin önündeki en önemli engellerden biri olabileceği vurgulandı.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme imzalamak için teklif yapmış ancak Arjantinli forvet teklifi reddederek takımdan ayrılmıştı.

Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

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