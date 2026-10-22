Mauro Icardi geri mi dönüyor? İki kulüpten transfer teklifi aldı

Geçtiğimiz sezon sonu kontratının bitmesi sonrası takımdan ayrılan ve yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, tecrübeli golcüye talip olan iki takımı duyurdu. İşte detaylar...