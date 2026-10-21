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Yunus Akgün: Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Galatasaray, Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Yunus Akgün: Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek bu sezon Devler Ligi'nde ilk zaferine uzandı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

İŞTEO SÖZLER:

"Büyük takım refleksi gösterdik. 2-1'den geri döndük. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gol yesek de düşmemeliyiz diye söylemiştik. Bugün kırılmadık ve gerçekten çok iyi uyguladık. Çok şükür kazandık. Taraftarımıza, camiamıza ve sözümüz olan hocamıza bu galibiyet armağan olsun."

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