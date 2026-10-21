Victor Osimhen, Lille'e attığı gole sevinmedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lille ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılıların, Lille karşısında 4. golünü kaydeden Victor Osimhen, eski takımına karşı attığı gol sonrası sevinmedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Galatasaray, Lille deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılıların Fransız ekibi karşısında 4. golünü kaydeden Victor Osimhen, eski takımına karşı attığı gol sonrası sevinmedi.
İŞTE O ANLAR
GOOOLLL! Temsilcimiz, golcüsüyle farkı açıyor! Victor Osimhen! 4-2! https://t.co/9hnRSZjLs7— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026