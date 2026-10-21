CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Victor Osimhen, Lille'e attığı gole sevinmedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lille ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılıların, Lille karşısında 4. golünü kaydeden Victor Osimhen, eski takımına karşı attığı gol sonrası sevinmedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Victor Osimhen, Lille'e attığı gole sevinmedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Galatasaray, Lille deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılıların Fransız ekibi karşısında 4. golünü kaydeden Victor Osimhen, eski takımına karşı attığı gol sonrası sevinmedi.

İŞTE O ANLAR

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Lille-G.Saray | CANLI
Sonraki Haber
Lille-G.Saray | CANLI