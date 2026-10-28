TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov şu ana kadar sergilediği performansla büyük takdir toplamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Rus orta saha hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki genç oyuncudan, Cimbom'u endişelendirecek bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 8 müsabakalık periyotta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, lider girdiği 9. haftada RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısında oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.
İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarken İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı şık golle fark 1'e indi: 2-1. Maçın devamında bir süre sarı-kırmızılı ekip baskılı oynasa da son anlarda konuk takım gol için yüklendi.
Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 22'ye yükseltti.
Cimbom maç fazlasıyla Amed Spotif Faaliyetler'e kaptırdığı liderliği devralarak haftayı zirvede kapattı. Fenerbahçe ise bu sezon 3. kez mağlup olarak 16 puanda kaldı.
G.SARAY'DA BATRAKOV ENDİŞESİ!
Öte yandan sarı-kırmızılı takıma gelirken kapalı kutu olan Aleksey Batrakov, gün geçtikçe takıma alıştı ve ardından da vites yükseltti.
Rus futbolcu, 25 milyon Euro bedelle geldiğinde herkes beklentiyi büyütürken 21 yaşındaki hücumcu bunun yanıtını sahada verdi.
Barcelona ve Lille'e golleri ile taraftarı coşturan oyuncu, tüm maçlarda da mücadelesi ile alkış alıyor.
Batrakov için şimdiden Avrupa ekipleri devreye girip yakın takibe aldı.
Özellikle İngiltere ve Fransa'dan ciddi takımların devrede olduğu dış basına yansıdı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Premier Lig'den Newcastle, Tottenham ve Brighton, Fransa'dan ise Paris FC ile Monaco yakın ilgi gösteriyor.
BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!
Batrakov, Galatasaray'da bu sezon toplam 10 maçta forma giydi.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 2 asist yaptı.