TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov şu ana kadar sergilediği performansla büyük takdir toplamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Rus orta saha hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki genç oyuncudan, Cimbom'u endişelendirecek bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)