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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov şu ana kadar sergilediği performansla büyük takdir toplamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Rus orta saha hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki genç oyuncudan, Cimbom'u endişelendirecek bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de 8 müsabakalık periyotta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, lider girdiği 9. haftada RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Müsabakanın ilk yarısında oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarken İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı şık golle fark 1'e indi: 2-1. Maçın devamında bir süre sarı-kırmızılı ekip baskılı oynasa da son anlarda konuk takım gol için yüklendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 22'ye yükseltti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom maç fazlasıyla Amed Spotif Faaliyetler'e kaptırdığı liderliği devralarak haftayı zirvede kapattı. Fenerbahçe ise bu sezon 3. kez mağlup olarak 16 puanda kaldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

G.SARAY'DA BATRAKOV ENDİŞESİ!

Öte yandan sarı-kırmızılı takıma gelirken kapalı kutu olan Aleksey Batrakov, gün geçtikçe takıma alıştı ve ardından da vites yükseltti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Rus futbolcu, 25 milyon Euro bedelle geldiğinde herkes beklentiyi büyütürken 21 yaşındaki hücumcu bunun yanıtını sahada verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Barcelona ve Lille'e golleri ile taraftarı coşturan oyuncu, tüm maçlarda da mücadelesi ile alkış alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Batrakov için şimdiden Avrupa ekipleri devreye girip yakın takibe aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Özellikle İngiltere ve Fransa'dan ciddi takımların devrede olduğu dış basına yansıdı.

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