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Galatasaray kasası doldu taştı! Lille zaferi sonrası...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte kasasını da doldurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray kasası doldu taştı! Lille zaferi sonrası...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i 4-2 mağlup etti ve bu sezon Devler Ligi'nde ilk galibiyetine uzandı.

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Galatasaray kasası doldu taştı! Lille zaferi sonrası...

Geçen sezon Süper Lig'e üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmiş ve Şampiyonlar Ligi Lig aşamasına katılım bedeli (ayak bastı parası) olarak 18,62 milyon euro kazanmıştı.

Galatasaray kasası doldu taştı! Lille zaferi sonrası...

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, galibiyet primi olarak 2,1 milyon euro kazandı.

Galatasaray kasası doldu taştı! Lille zaferi sonrası...

Sarı-kırmızılı temsilcimiz Devler Ligi'nde lig etabını ilk 24 içinde bitirirse 1 milyon euro kazanacak. Galatasaray, lig etabını ilk 8 içinde bitirip direkt son 16'ya yükselirse 11 milyon euro daha ödenecek.

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