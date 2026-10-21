Galatasaray kasası doldu taştı! Lille zaferi sonrası...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte kasasını da doldurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)