Galatasaray'ın Lille zaferi sonrası flaş manşet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Lille'i 4-2'lik skorla mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrası başta Fransız basınında olmak üzere Avrupa medyasında flaş manşetler atıldı ve Lille'in Galatasaray karşısında çaresiz kaldığı vurgusu yapıldı. İşte o manşetler...