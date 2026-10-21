Galatasaray'ın Lille zaferi sonrası flaş manşet!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Lille'i 4-2'lik skorla mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrası başta Fransız basınında olmak üzere Avrupa medyasında flaş manşetler atıldı ve Lille'in Galatasaray karşısında çaresiz kaldığı vurgusu yapıldı. İşte o manşetler...
Davide kendini çıkmaza soktu! İtalyan teknik direktör, Lille'in başında Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Takımı, Galatasaray'a 2-4 mağlup oldu. Lille, lig aşamasının son sıralarında yer alıyor. (AS)