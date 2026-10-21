Galatasaray'ın, Lille karşısında kazandığı penaltı VAR'dan iptal oldu! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların maçın 27. dakikasında Victor Osimhen ile kazandığı penaltı VAR uyarısının ardından iptal edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)