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Galatasaray'ın, Lille karşısında kazandığı penaltı VAR'dan iptal oldu! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların maçın 27. dakikasında Victor Osimhen ile kazandığı penaltı VAR uyarısının ardından iptal edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray'ın, Lille karşısında kazandığı penaltı VAR'dan iptal oldu! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille'e konuk oldu.

Sarı kırmızılılar maçın 27. dakikasında Victor Osimhen'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı. Ancak karşılaşmanın hakemi Rade Obrenovic VAR uyarısı sonrası kararını değiştirdi ve Cimbom'un kazandığı penaltı iptal oldu.

İŞTE O POZİSYON:

#Victor Osimhen #Lille #Galatasaray #UEFA Şampiyonlar Ligi #GS Spor Haberi
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