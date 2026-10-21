Galatasaray'ın, Lille karşısında kazandığı penaltı VAR'dan iptal oldu! İşte o pozisyon
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların maçın 27. dakikasında Victor Osimhen ile kazandığı penaltı VAR uyarısının ardından iptal edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille'e konuk oldu.
Sarı kırmızılılar maçın 27. dakikasında Victor Osimhen'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı. Ancak karşılaşmanın hakemi Rade Obrenovic VAR uyarısı sonrası kararını değiştirdi ve Cimbom'un kazandığı penaltı iptal oldu.
İŞTE O POZİSYON:
Temsilcimiz Galatasaray'ın VAR incelemesi ardından iptal edilen penaltı pozisyonu 👇 https://t.co/5gR0IRuwiZ— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026