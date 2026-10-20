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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak kritik Lille mücadelesine hazırlanan Galatasaray'da hücum hattı yeniden şekilleniyor. Rafael Leao'nun sakatlığının ardından ilk 11'i yeniden şekillendirecek olan Okan Buruk, Yunus Akgün hakkında kararını verdi.

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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik Lille mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik heyet zorlu Fransa deplasmanı öncesinde oyun planı üzerindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

Sarı-kırmızılı ekipte tüm hesaplar, kritik Lille deplasmanından galibiyetle dönmek üzerine yapılıyor. Antrenmanlarda oyuncuların sergilediği istekli görüntü teknik ekibi memnun ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

Dev karşılaşmaya kısa bir süre kala teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ideal 11'i netleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

Takımın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan Leao'nun yaşadığı sakatlık, teknik ekibin kadro planlamasını değiştirmesine sebep oldu. Yıldız futbolcu Lille deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

Hücum hattında teknik heyeti düşündüren bir diğer konu ise Leroy Sane'nin son haftalarda sergilediği formsuz performans oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

Leao'nun sakatlığı ve Sane'nin bir türlü istenen ritme ulaşamaması üzerine sarı-kırmızılılarda kanat rotasyonunda alternatif isimler ön plana çıkmaya başladı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler milli yıldız Yunus Akgün'e çevrildi. Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Yunus, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girmişti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

Ankara deplasmanında sahaya girmesiyle birlikte hücum hattına hareketlilik katan Yunus Akgün, sergilediği etkili performansla Galatasaray'ın rakip kalede baskı kurmasında önemli rol oynamıştı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

Fotomaç'ta yer alan habere göre, son karşılaşmada ortaya koyduğu istekli futbol ve takımına sağladığı fayda sebebiyle beğeni toplayan yıldız futbolcunun Lille deplasmanında oynanacak mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 10 maçta takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

#UEFA Şampiyonlar Ligi #Rafael Leao #Leroy Sane #Gençlerbirliği #Lille #Yunus Akgün #Galatasaray #Okan Buruk
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