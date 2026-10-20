Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Lille maçında forma giyecek mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak kritik Lille mücadelesine hazırlanan Galatasaray'da hücum hattı yeniden şekilleniyor. Rafael Leao'nun sakatlığının ardından ilk 11'i yeniden şekillendirecek olan Okan Buruk, Yunus Akgün hakkında kararını verdi.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik Lille mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik heyet zorlu Fransa deplasmanı öncesinde oyun planı üzerindeki çalışmalarına hız kazandırdı.
Sarı-kırmızılı ekipte tüm hesaplar, kritik Lille deplasmanından galibiyetle dönmek üzerine yapılıyor. Antrenmanlarda oyuncuların sergilediği istekli görüntü teknik ekibi memnun ediyor.
Dev karşılaşmaya kısa bir süre kala teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ideal 11'i netleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.
Takımın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan Leao'nun yaşadığı sakatlık, teknik ekibin kadro planlamasını değiştirmesine sebep oldu. Yıldız futbolcu Lille deplasmanında forma giyemeyecek.
Hücum hattında teknik heyeti düşündüren bir diğer konu ise Leroy Sane'nin son haftalarda sergilediği formsuz performans oldu.
Leao'nun sakatlığı ve Sane'nin bir türlü istenen ritme ulaşamaması üzerine sarı-kırmızılılarda kanat rotasyonunda alternatif isimler ön plana çıkmaya başladı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler milli yıldız Yunus Akgün'e çevrildi. Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Yunus, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girmişti.
Ankara deplasmanında sahaya girmesiyle birlikte hücum hattına hareketlilik katan Yunus Akgün, sergilediği etkili performansla Galatasaray'ın rakip kalede baskı kurmasında önemli rol oynamıştı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, son karşılaşmada ortaya koyduğu istekli futbol ve takımına sağladığı fayda sebebiyle beğeni toplayan yıldız futbolcunun Lille deplasmanında oynanacak mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 10 maçta takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.