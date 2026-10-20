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Galatasaray, Lille maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki son antrenmanda maçın taktiği üzerinde durulurken, sakatlığı bulunan Rafael Leao takım çalışmasında yer almadı.

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Galatasaray, Lille maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Lille müsabakasının taktiğinin üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Portekizli futbolcusu Rafael Leao, sakatlığı nedeniyle takım çalışmasında yer alamadı.

Galatasaray, Pierre Mauroy Stadı'nda 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'te Lille ile karşılaşacak.

#Lille #UEFA Şampiyonlar Ligi #Okan Buruk #Rafael Leao #Galatasaray
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