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Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille deplasmanı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılıların Fransa temsilcisiyle karşı karşıya geleceği mücadele 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi TRT 1'den ücretsiz izleyebilecek.

Giriş Tarihi:
Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği Lille-Galatasaray maçı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Sporting Lizbon'a 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille deplasmanında puan arayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'dan olumlu bir sonuçla dönerek Avrupa serüveninde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 19.45 olarak açıklandı.

Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Galatasaray maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

LILLE-GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Galatasaray'ın Avrupa mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayını üzerinden karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.

Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Sporting Lizbon'a 3-1, ikinci karşılaşmasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, Lille deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Lille karşılaşması, Galatasaray'ın lig aşamasındaki üçüncü sınavı olacak. Mücadelenin sonucu, sarı-kırmızılı ekibin sonraki haftalardaki hedefleri açısından önem taşıyacak.

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