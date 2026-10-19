Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille deplasmanı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılıların Fransa temsilcisiyle karşı karşıya geleceği mücadele 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi TRT 1'den ücretsiz izleyebilecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği Lille-Galatasaray maçı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Sporting Lizbon'a 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille deplasmanında puan arayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'dan olumlu bir sonuçla dönerek Avrupa serüveninde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 19.45 olarak açıklandı.

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Galatasaray maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Galatasaray'ın Avrupa mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayını üzerinden karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Sporting Lizbon'a 3-1, ikinci karşılaşmasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, Lille deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Lille karşılaşması, Galatasaray'ın lig aşamasındaki üçüncü sınavı olacak. Mücadelenin sonucu, sarı-kırmızılı ekibin sonraki haftalardaki hedefleri açısından önem taşıyacak.