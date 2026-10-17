İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! "Yanlış anlaşılma oldu!"

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek ligde yoluna kayıpsız devam etti. Karşılaşmanın ardından yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, tartışmalara açıklık getirdi. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından İlkay Gündoğan yaptığı açıklama ile tartışmalara noktayı koydu.



"Bir açıklaman vardı, Okan Buruk üzerine bir açıklama yaptı. Bir şeyler söylemek ister misin?" -



İlkay Gündoğan: "Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum. Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum."

NE OLMUŞTU?



İlkay Gündoğan, basın mensuplarından gelen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" yanıtını vermişti.