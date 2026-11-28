Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 40 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 19 kupa kazanan Uruguaylı file bekçisi, Estudiantes'te çıktığı Copa Libertadores finalinin ardından futbola veda etti.

Galatasaray tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Fernando Muslera, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Uruguaylı file bekçisi, Copa Libertadores finalinde Estudiantes'in Palmeiras'a 1-0 mağlup olmasının ardından emeklilik kararını duyurdu.

40 yaşındaki deneyimli kaleci, kariyerini ülkesi Uruguay'da noktalamanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Estudiantes formasıyla çıktığı finalin ardından konuşan Muslera, futbol hayatına başladığı yerde kariyerini tamamlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Muslera, emeklilik kararını şu sözlerle açıkladı:

"Bence çok güzel bir kapanış oldu. Beni kucaklayan Estudiantes ile birlikte, taraftarlarımızla, ailemle ve çocuklarımla Uruguay'a şampiyonluk için mücadele etmeye geldik. Buraya gelen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sonuçtan bağımsız olarak bundan daha güzel bir kapanış olamazdı. Sonuç da futbolun bir parçası. Çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Bu, kariyerimin sonu. Üst düzey futbol kariyerimi başladığım yerde bitirmekten daha güzel bir hikaye olamazdı."

GALATASARAY'DA 14 YILDA 19 KUPA KAZANDI

Profesyonel futbol hayatına Montevideo Wanderers'ta başlayan Muslera, kariyerinde Nacional ve Lazio formalarını da giydi. 2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 14 sezon görev yaptı.

Galatasaray formasıyla toplam 550 karşılaşmaya çıkan deneyimli file bekçisi, bu süreçte 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Muslera, sarı-kırmızılı ekipte 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası zaferinin de parçası oldu.

Toplam 19 kupa kazanan Uruguaylı kaleci, Galatasaray tarihinde en fazla kupa sevinci yaşayan yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Muslera, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 443 karşılaşmada görev alarak organizasyon tarihinde en fazla maça çıkan yabancı futbolcu unvanını elde etti.

URUGUAY MİLLİ TAKIMI'YLA DA KUPA KAZANDI

Milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza atan Muslera, Uruguay ile 2010 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Tecrübeli kaleci, 2011 yılında düzenlenen Copa America'da ise şampiyonluk yaşadı.

ESTUDIANTES'TE DE ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI

2024-2025 sezonunun sonunda Galatasaray'dan ayrılan Muslera, Arjantin temsilcisi Estudiantes'e transfer oldu. Uruguaylı kaleci, yeni takımıyla 2025 Clausura şampiyonluğu, Trofeo de Campeones ve 2026 Arjantin Süper Kupası'nı kazandı.

Copa Libertadores'te de final oynama başarısı gösteren Muslera, yarı final rövanşında Flamengo'ya karşı seri penaltı atışlarında üç kurtarış yaparak takımının finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Ancak finalde Palmeiras'a 1-0 mağlup olan Estudiantes, kupayı kazanamadı.

Böylece Galatasaray taraftarlarının hafızasında unutulmaz bir yer edinen Fernando Muslera, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.