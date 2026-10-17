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Galatasaray'da ilginç değişiklik! 16 dakika sahada kaldı

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da yıldız futbolcu oyuna sonradan girip 16 dakika sonra kenara geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da ilginç değişiklik! 16 dakika sahada kaldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılarda maça yedek kulübesinde başlayan Rafael Leao, 61. dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil oldu. Sadece 16 dakika oyunda kalabilen Portekizli yıldız, 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı.

#Portekiz #Galatasaray #Trendyol Süper Lig #Deniz Gül #Leroy Sane #Rafael Leao #Gençlerbirliği
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