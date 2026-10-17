Galatasaray'da ilginç değişiklik! 16 dakika sahada kaldı
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da yıldız futbolcu oyuna sonradan girip 16 dakika sonra kenara geldi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılarda maça yedek kulübesinde başlayan Rafael Leao, 61. dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil oldu. Sadece 16 dakika oyunda kalabilen Portekizli yıldız, 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı.