Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini devirerek taraftarına Barcelona yenilgisini unutturmak istiyor. Galatasaray'da cezasının sona ermesinin ardından yeniden takımın başında yer alacak olan teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i önemli ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 57 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 177 golüne, Ankara temsilcisi 104 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon ligdeki maçları Galatasaray 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup etti.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu karşılaşmalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0 kaybetti.
7 MAÇIN 5'İNDE GOL YEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde çıktığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Cimbom, Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerini ise gol yemeden tamamladı.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ OSIMHEN
Galatasaray'da Süper Lig'de kaydettiği gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı. Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olurken, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er kez gol sevinci yaşadı.
TORREIRA VE UGOCHUKWU CEZALI
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde 2 futbolcunun cezası bulunuyor. Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile Trabzonspor müsabakasından kırmızı kart cezası bulunan Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu, Başkent deplasmanında yer alamayacak. Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun kadroda olup, olmaması son antrenmandan sonra belli olacak.
OKAN BURUK DÖNÜYOR
Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımının başında yer alamayan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde saha kenarında olacak.
REŞAT ONUR COŞKUNSES DÜDÜK ÇALACAK
Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.
KADRO DEĞİŞİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında forma giyen bazı isimleri Gençlerbirliği deplasmanında kulübede tutarak rotasyona gidecek.
BARIŞ ALPER BELİRSİZ
Fotomaç'ın haberine göre; Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında sağ bekte görev yaparak takımın yıldızı olan Barış Alper Yılmaz'ın dinlendirilmesi bekleniyor. Barcelona maçına büyük bir özveri ile çıkan Barış Alper'in hafif de olsa ağrısı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcusunu dinlendirebilir. Jakobs'un yerine Abdülkerim'in dönmesi beklenirken cezalı Ugochukwu ve Torreira'nın yokluğunda ise Renato Nhaga'ya forma şansı doğabilir. Son haftalarda eleştirilen Leroy Sane de ilk 11 için gündemde.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...