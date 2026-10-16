CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini devirerek taraftarına Barcelona yenilgisini unutturmak istiyor. Galatasaray'da cezasının sona ermesinin ardından yeniden takımın başında yer alacak olan teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i önemli ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

101. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 57 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 177 golüne, Ankara temsilcisi 104 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon ligdeki maçları Galatasaray 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup etti.

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu karşılaşmalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0 kaybetti.

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

7 MAÇIN 5'İNDE GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde çıktığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Cimbom, Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerini ise gol yemeden tamamladı.

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ OSIMHEN

Galatasaray'da Süper Lig'de kaydettiği gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı. Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olurken, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

TORREIRA VE UGOCHUKWU CEZALI

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde 2 futbolcunun cezası bulunuyor. Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile Trabzonspor müsabakasından kırmızı kart cezası bulunan Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu, Başkent deplasmanında yer alamayacak. Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun kadroda olup, olmaması son antrenmandan sonra belli olacak.

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

OKAN BURUK DÖNÜYOR

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımının başında yer alamayan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde saha kenarında olacak.

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

REŞAT ONUR COŞKUNSES DÜDÜK ÇALACAK

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

KADRO DEĞİŞİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında forma giyen bazı isimleri Gençlerbirliği deplasmanında kulübede tutarak rotasyona gidecek.

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

BARIŞ ALPER BELİRSİZ

Fotomaç'ın haberine göre; Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında sağ bekte görev yaparak takımın yıldızı olan Barış Alper Yılmaz'ın dinlendirilmesi bekleniyor. Barcelona maçına büyük bir özveri ile çıkan Barış Alper'in hafif de olsa ağrısı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcusunu dinlendirebilir. Jakobs'un yerine Abdülkerim'in dönmesi beklenirken cezalı Ugochukwu ve Torreira'nın yokluğunda ise Renato Nhaga'ya forma şansı doğabilir. Son haftalarda eleştirilen Leroy Sane de ilk 11 için gündemde.

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAI, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, NHAGA, LEMINA, SANE (BARIŞ ALPER), BATRAKOV, LEAO, OSIMHEN

#Okan Buruk #Gençlerbirliği #Trendyol Süper Lig #Barcelona #Galatasaray #Başkent #Süper Lig #Trabzonspor #Erzurumspor FK #Barış Alper Yılmaz #Ziraat Türkiye Kupası #Başakşehir #Kocaelispor #Victor Osimhen #Abdülkerim Bardakcı #Gabriel Sara #Mario Lemina #Yunus Akgün
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Batrakov için flaş transfer açıklaması!
Sonraki Haber
Batrakov için flaş transfer açıklaması!