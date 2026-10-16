Galatasaray'da flaş Sane gelişmesi! Ayrılık...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezona iyi başlayamayan ve istediği süreleri alamayan Leroy Sane ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)