Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezona iyi başlayamayan ve istediği süreleri alamayan Leroy Sane ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak ikinci maçında da yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da birçok futbolcu eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Sarı-kırmızılılarda eleştirilen odağında olan isimlerin başındaysa Leroy Sane geliyor.
Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Alman yıldız, sezona istenen başlangıcı yapamadı.
Alman futbolcunun bu sezon çıktığı 9 resmi maçta henüz gol veya asist katkısı yapamaması, ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi.
TAKIMDA KALACAK
Ancak Sky Sport'un haberine göre, Sane'nin ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Alman futbolcunun, Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönündeki söylentiler de şu anda somut bir gelişmeye dayanmadığı öğrenildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN TAM DESTEK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Sane'ye tam destek verdiği ve kulübün 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yoluna devam etmeyi planladığı belirtildi.
Haberde ayrıca Sane'nin Barcelona yenilgisi sonrasında taraftarlara verdiği mesaj da aktarıldı.
"BİRLİKTE BU ZORLUĞU AŞACAĞIZ"
Yıldız futbolcu, İspanyol ekibine 4-1 mağlup oldukları maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum. Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız." ifadelerini kullandı.
Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 419 dakika süre aldı.
Alman yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Sane'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.