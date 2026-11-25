Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Avrupa'da farklı galibiyet! Mechelen'e geçit yok
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Kangoeroes Basket Mechelen'i 80-59 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini elde etti.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımını 80-59 yendi.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla grubundaki 3. galibiyetini aldı.
MAÇIN KÜNYESİ
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Mladen Lucic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sevgi Uzun 4, Derin Erdoğan 9, Salaun 8, Juhasz 6, Kuier 17, Howard 11, Fauthoux 4, Gökşen Fitik 7, Elif Bayram, Hof 4, Winterburn 7, Sude Yılmaz 3
Kangoeroes Basket Mechelen: Resimont 13, Huijbens, Nauwelaers 9, Sullivan 7, Abdelkader 17, Bah 4, Kibedi 4, Norberg 1, Kabongo 4
1. Periyot: 18-15
Devre: 42-34
3. Periyot: 63-47