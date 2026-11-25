Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Avrupa'da farklı galibiyet! Mechelen'e geçit yok

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Kangoeroes Basket Mechelen'i 80-59 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini elde etti.