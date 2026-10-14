Thierry Henry'den Galatasaray taraftarına övgü: Çıkan gürültü inanılmaz!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'ya evinde 4-1 mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar tam puan aldı. Futbol dünyasının efsane isimlerinden Thierry Henry, sarı-kırmızılı tribünler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybettiği Barcelona maçı sonrası Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Galatasaray taraftarlarının tutkusu hakkında konuştu.