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Thierry Henry'den Galatasaray taraftarına övgü: Çıkan gürültü inanılmaz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'ya evinde 4-1 mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar tam puan aldı. Futbol dünyasının efsane isimlerinden Thierry Henry, sarı-kırmızılı tribünler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi:
Thierry Henry'den Galatasaray taraftarına övgü: Ne diyeceğimi bilemiyorum!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybettiği Barcelona maçı sonrası Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Galatasaray taraftarlarının tutkusu hakkında konuştu.

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Thierry Henry'den Galatasaray taraftarına övgü: Ne diyeceğimi bilemiyorum!

Henry, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosfer hakkında konuştu ve şunları söyledi:

Thierry Henry'den Galatasaray taraftarına övgü: Ne diyeceğimi bilemiyorum!

"Dürüst olmak gerekirse, değinmem gereken ilk şey atmosfer.

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