Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı! "İkinci golleri iptal edilmese..."
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferi değerlendiren İspanyol futbolcu, Eren Elmalı'ya yaptığı çalım hakkında da konuştu. Yamal, Galatasaray'ın iptal edilen golü için flaş bir itirafta bulundu.
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin zorluğuna dikkat çeken İspanyol futbolcu, Anthony Gordon'a yaptığı asist öncesinde Eren Elmalı'ya karşı gerçekleştirdiği çalım hakkında da konuştu. İşte Yamal'ın dikkat çeken sözleri...
"GALATASARAY KALİTELİ BİR TAKIM"
Galatasaray deplasmanının zorluğuna vurgu yapan Lamine Yamal, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin takımları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Genç yıldız, "Çok zorlu bir stadyumda oynayacağımızı biliyorduk. Burası, deplasmanda oynayabileceğimiz en zor yerlerden biri. Soyunma odasında da bunu konuştuk. Rakibimizin nasıl baskı yaptığını ve taraftarların nasıl bağırarak atmosfer oluşturduğunu değerlendirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galatasaray kaliteli bir takım." ifadelerini kullandı.
"İKİNCİ GOLLERİ İPTAL EDİLMESE..."
Karşılaşmanın kritik anlarını da değerlendiren Yamal, ilk yarının son bölümünde buldukları beraberlik golünün önemine dikkat çekti.
İspanyol futbolcu, "İlk yarının bitiminden önce beraberliği yakalamak bizim için çok önemliydi. Onların ikinci golü iptal edilmeseydi işler çok daha zor olabilirdi." dedi.
Gol atma arzusunu da dile getiren genç yıldız, "Her zaman gol atmak istiyorum." şeklinde konuştu.
"YARI RABONA DİYELİM!"
Lamine Yamal'ın Anthony Gordon'a yaptığı asist öncesinde Eren Elmalı'ya karşı gerçekleştirdiği çalım, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç futbolcu, hareketinin viral olduğu yönündeki hatırlatma üzerine henüz görüntüleri izlemediğini belirtti.
Yamal, "Öyle mi? Henüz izlemedim. Duş alıyordum." yanıtını verdi.
Hareketine bir isim vermesi istendiğinde ise gülümseten bir cevap veren Barcelona'nın yıldızı, "Ne bileyim dostum, ne denir! Buna neredeyse rabona denebilir belki. Yarı rabona diyelim. O an tamamen içimden geldi, kendiliğinden gelişti. Neyse ki işe yaradı ve Gordon'a asist yapmamı sağladı." ifadelerini kullandı.