Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı! "İkinci golleri iptal edilmese..."

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferi değerlendiren İspanyol futbolcu, Eren Elmalı'ya yaptığı çalım hakkında da konuştu. Yamal, Galatasaray'ın iptal edilen golü için flaş bir itirafta bulundu.