Sarı-kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki futbolcunun performansını ve takımdaki durumunu değerlendirerek ara transfer döneminde ayrılık seçeneğini gündemine aldığı belirtildi.
Genç orta saha oyuncusunun da Galatasaray'da aldığı forma süresinden memnun olmadığı ve devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 20 MAÇA BAĞLI
Galatasaray'ın Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun 20 maçta forma giymesiyle devreye gireceği belirtildi.
Ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte Fransız futbolcunun bu sayıya ulaşmasının beklenmediği aktarıldı.
GALATASARAY'DA 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Lesley Ugochukwu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmada görev aldı.
Fransız futbolcu, Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından iki maç men cezası almıştı.
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