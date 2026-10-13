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Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan Lesley Ugochukwu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda beklenen forma şansını bulamayan 22 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü. İşte olası transfer maliyeti ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan Lesley Ugochukwu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

Sarı-kırmızılılarda beklenen performansı henüz sergileyemeyen Fransız orta saha oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Galatasaray, sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Lesley Ugochukwu'dan şu ana kadar istediği verimi alamadı.

Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

Sarı-kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki futbolcunun performansını ve takımdaki durumunu değerlendirerek ara transfer döneminde ayrılık seçeneğini gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

Genç orta saha oyuncusunun da Galatasaray'da aldığı forma süresinden memnun olmadığı ve devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

İki tarafın da ayrılık ihtimaline olumlu yaklaşması, ocak ayındaki transfer döneminde yaşanabilecek gelişmeleri gündeme taşıdı.

Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

SATIN ALMA OPSİYONU 20 MAÇA BAĞLI

Galatasaray'ın Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun 20 maçta forma giymesiyle devreye gireceği belirtildi.

Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

Ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte Fransız futbolcunun bu sayıya ulaşmasının beklenmediği aktarıldı.

Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

Sarı-kırmızılıların, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını ara transfer döneminde netleştirmesi bekleniyor.

Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

GALATASARAY'DA 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lesley Ugochukwu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

Fransız futbolcu, Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından iki maç men cezası almıştı.

Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

Galatasaray'da Ugochukwu'nun geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.

#Galatasaray #Lesley Ugochukwu #Trabzonspor #Burnley
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