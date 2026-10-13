Galatasaray'da yeni transfer takımdan ayrılmak istiyor!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan Lesley Ugochukwu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda beklenen forma şansını bulamayan 22 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü. İşte olası transfer maliyeti ve tüm detaylar...