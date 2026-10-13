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Galatasaray öne geçti Barcelona yakaladı! İşte maçın golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Batrakov'la 28. dakikada öne geçti. Barcelona Cancelo ile skoru eşitledi.

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Galatasaray öne geçti Barcelona yakaladı! İşte maçın golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 28. dakikada Aleksei Batrakov'un attığı golle İspanyol ekibi karşısında öne geçti.

Karşılaşmanın 43. dakikasında ise sahneye çıkan Cancelo'nun golüyle skoru eşitledi.

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