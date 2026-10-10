Galatasaray-Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıkarıldı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edeceği mücadelenin öncelikli bilet satışları başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın öncelikli biletleri, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa çıkarıldı.
Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden başlayacak.
Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:
Premium: 75 bin lira
Delux: 70 bin lira
Lux: 67 bin 500 lira
Classic: 65 bin lira
1. Kategori: 50 bin lira
2. Kategori: 45 bin lira
3. Kategori: 40 bin lira
4. Kategori: 35 bin lira
5. Kategori: 30 bin lira
6. Kategori: 25 bin lira
7. Kategori: 22 bin 500 lira
8. Kategori: 15 bin lira
9. Kategori: 13 bin lira
10. Kategori: 3 bin 500 lira
11. Kategori: 2 bin 800 lira
Kaynak: AA