Yunus Akgün'den Barcelona maçı yorumu: İnşallah o zaferlerden birini yaşatacağız!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray'da Yunus Akgün, maç sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray'da Yunus Akgün, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Akgün, "Takımı gerçekten kutluyorum. Milli takım dönüşleri gerçekten kolay olmuyor. Uzun uçuşlar yapan arkadaşlarımız var, üst üste 4 maç oynayan arkadaşlarımız var. Bunlar kolay değil. Galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Şimdi önümüzde çok önemli bir maç var. Şampiyonlar Ligi hedeflerimiz yüksek. Bu maçlar çok güzel maçlar. Çok güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Geçmişte çok güzel zaferler kazanmıştık. İnşallah taraftarlarımıza Barcelona maçında da bu zaferlerden birini yaşatacağız." ifadelerini kullandı.