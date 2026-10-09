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Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 13 Ekim Salı günü evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Dev mücadele büyük bir heyecanla beklenirken Barcelona'da şok bir gelişme yaşandı. Barça Teknik Direktörü Hansi Flick, o yıldızın Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

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Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

Cimbom, Devler Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile kozlarını paylaşmıştı.

Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

Aslan, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrılmış ve organizasyona iyi bir başlangıç yapamamıştı.

Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında sahasında Feyenoord'u 5-1'lik skorla devirmişti.

Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

İki takımın salı akşamı karşılaşacağı maç heyecanla beklenirken, dev mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

Barça'da o yıldızın sakatlığı sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

HANSI FLICK'TEN RAPHINHA AÇIKLAMASI!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha hakkında yaptığı açıklamada "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek.

Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

Raphinha, Getafe'ye karşı da Galatasaray'a karşı da olmayacak."

Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

"Bu milli takım ve herkes kendi milli takımı için oynamak ister. Bu futbolcuların zihniyetidir ve takvimleri değiştiremeyiz."

Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

"Raphinha her zaman yüzde yüzünü veriyor. Avustralya'da, 30.000 kilometre uzakta oynamak gerekli miydi diye düşünmek gerekir…"

Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

"Hazırlık maçlarını seçmek zorundayız ve Avrupa'da bu mümkün değil… Uluslar Ligi varken bu mümkün değil."

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