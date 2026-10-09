Galatasaray maçı öncesi son dakika! Yıldız futbolcu kadroda yer almayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 13 Ekim Salı günü evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Dev mücadele büyük bir heyecanla beklenirken Barcelona'da şok bir gelişme yaşandı. Barça Teknik Direktörü Hansi Flick, o yıldızın Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)