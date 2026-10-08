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Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana takip ettiği Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Fiorentina'da forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki Fildişili orta saha için sarı-kırmızılıların transfer planı belli oldu. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

Ara transfer döneminde takım savunmasını güçlendirecek hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın Christ Inao Oulai aşkı bitmiyor.

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Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

Geçen sezon devre arasından itibaren genç futbolcuyu takip eden ve Trabzonspor ile temas da kuran sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaşamamıştı.

Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

Sezon başında İtalyan ekibi Fiorentina'ya 26 milyon euro artı 4 milyon da şarta bağlı bonus karşılığında transfer olan Fildişili futbolcu, burada aradığını bulamadı.

Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

Son maçlarda forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncu, mutlu değil.

Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

Galatasaray yönetimi ise Serie A'ya gitmesine karşın Oulai'yi takip etmeyi asla bırakmadı.

Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

Fotomaç'ın haberine göre Teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği bir isim olan Fildişili orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde Fiorentina ile temas kurulacak.

Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

Burada fazla forma şansı bulamadığı için Galatasaray yönetimi ilk olarak kiralama yoluna gitmeye çalışacak.

Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Gerekirse sözleşmeye opsiyon da koymaya hazır olan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görebilmek için elinden geleni yapacak. Yıldız isim de Türkiye'ye dönmek istiyor.

Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

TRABZONSPOR'UN PAYI BULUNUYOR

Oulai'nin satışından Trabzonspor da pay alacak. KAP'a yapılan açıklamada, Oulai'nin bir sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'luk kısmının bordo-mavili ekibe verileceği belirtiliyor.

Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

Fiorentina'nın 26 milyon euro net ücret ödediği Fildişi Sahilli oyuncu için bu seviyede bir bonservis isteyeceği düşünülüyor.

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