Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana takip ettiği Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Fiorentina'da forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki Fildişili orta saha için sarı-kırmızılıların transfer planı belli oldu. İşte detaylar...