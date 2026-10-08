Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle! Genç yıldız transfere sıcak bakıyor
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana takip ettiği Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Fiorentina'da forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki Fildişili orta saha için sarı-kırmızılıların transfer planı belli oldu. İşte detaylar...
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Ara transfer döneminde takım savunmasını güçlendirecek hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın Christ Inao Oulai aşkı bitmiyor.