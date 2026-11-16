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İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

Galatasaray'dan ayrılacağı hakkında iddialar çıkan İlkay Gündoğan, tartışmalara noktayı koydu. Tecrübeli yıldız kararını açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de milli araya lider giren Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar başladı.

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İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

Ocak ayında eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden birisi de İlkay Gündoğan...

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

Tecrübeli futbolcunun forma şansı bulamadığı için sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

Deneyimli orta saha oyuncusu, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından kendisine sorulan "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunua "Oynamıyorum ki neden hazır olayım?" yanıtını vererek gündem olmuştu.

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen İlkay Gündoğan, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

Sky DE'ye konuşan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin net ifadeler kullandı.

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

İlkay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

"AZ OYNAYAN YA DA HİÇ OYNAMAYAN TAMAMEN MUTLU OLMAZ"

"Profesyonel futbolda gerçekçi olmak gerekiyor. Az oynayan ya da hiç forma şansı bulamayan hiç kimse tamamen mutlu olamaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarılı seriden dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum."

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

GALATASARAY'DAKİ ROLÜ HAKKINDA

"Almanya, İngiltere ve İspanya'da geçirdiğim yılların ardından tecrübelerimi aktarmak için buraya geldim. Ancak profesyonel bir futbolcu olarak böyle dönemlerde yapılacak tek şey profesyonelliğini korumak ve takımın başarısını sürdürmesi için her gün antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmak."

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

"AYRILMAK GÜNDEMİMDE DEĞİL"

"Kış transfer döneminde ayrılmak şu anda benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum."

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

"GELECEK YAZDAN SONRA DA OYNAMAK İSTİYORUM"

"Gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğimi şimdiden açıkça söyleyebilirim. Kendimi son derece formda hissediyorum. Yeniden fırsat bulduğumda hazır olacağım. Geri kalan her şey benim kontrolümde değil."

İlkay Gündoğan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını açıkladı

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