Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 7 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.