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Galatasaray'ın eski yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun acı günü

Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun vefat eden babası Mustafa Hatipoğlu'nun cenaze namazı, İstanbul'da kılındı.

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Galatasaray'ın eski yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun acı günü

Mustafa Hatipoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. İbrahim Hatipoğlu ve ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Sedat Artukoğlu ile Mehmet Cibara, genel sekreter Can Natan, yönetim kurulu üyeleri Abdullah Kavukcu, Fatih Süleyman Demircan ve Emir Aral, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, kulübün eski başkanlarından Adnan Polat, sarı-kırmızılıların eski yöneticileri ve Hatipoğlu ailesi katıldı.

Mustafa Hatipoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#Galatasaray Kulübü #Dursun Özbek #Metin Öztürk #Mehmet Cibara #Abdullah Kavukcu #Okan Buruk #Fatih Terim #İbrahim Hatipoğlu
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