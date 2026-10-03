Portekiz Ligi takımlarından Sporting forması giyen Sergi Altimira, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sporting forması giyen Sergi Altimira, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı alınan galibiyetin kendileri açısından özel bir gece olduğunu söyledi.

Galatasaray karşısında elde ettikleri galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altimira, kendi sahalarında Şampiyonlar Ligi atmosferini yaşamayı uzun süredir beklediklerini ifade etti.

Sporting'e transferinin ardından takımın önemli isimlerinden biri olmaya başlayan Altimira, Galatasaray karşısındaki performansıyla da dikkat çekti. İspanyol orta saha oyuncusunun Sporting formasıyla şu ana kadar 8 maçta 1 golü bulunuyor.

Öte yandan Altimira'nın adı daha önce Galatasaray'ın transfer gündeminde de yer almış, sarı-kırmızılıların oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.