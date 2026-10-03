Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, MHK ile ilgili "Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok! Başkanı tutuklanmış!" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek özellikle MHK ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Fikstür her zaman aynı. Zorlu dönemi var, kolay dönemi var. Özellikle bu sene ligde kolay maç yok. Herkes çok iddialı, herkes şampiyon olmak istiyor. Zorlu bir yıl bu sene. Galatasaray için önemi çok büyük bu seneki ligin, üst üste 5. şampiyonluğumuzu almak istiyoruz. Avrupa'da hedeflerimiz büyük. Orada da geçen seneki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz."

"TFF'NİN TAVRINI BEKLİYORUZ"

"Liglere milli takım arası verildi. Milli takımın aldığı sonuçlar bizi üzdü. Konuyla ilgili TFF'nin nasıl bir tavır alacağını beklemekteyiz. Alınan sonuçlar, beklentilerin çok altında kaldı. İnşallah önümüzdeki maçta çok iyi sonuçlar alırız."

"LİG BAŞLAYACAK, ORTADA MHK YOK!"

"MHK ile ilgili Galatasaray olarak her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde TFF'ye çağrıda bulunduk devamlı. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok! Başkanı tutuklanmış!"

"LİG NASIL DEVAM EDECEK? TFF AÇIKLASIN!"

"Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim, arkadaşlarım çıktı söyledi, kulüpten açıklama yaptık ama kimsenin umuruna gelmedi. Şimdi TFF'de sessizlik hakim! Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olurken, bu liglerde bundan sonra yönetim nasıl şekillenir, bunun ortaya çıkması lazım."

"LİGE ARA VERİLECEKSE..."

"Bu TFF'nin alacağı bir karar ama demin ifade ettim, cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu! Önemli hakemlerden, MHK'nin önem verdiği, TFF'nin önem verdiği, genellikle derbilerde görev verdiği hakem tutuklanmış, ifadeleri deşifre oldukça, ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil! Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok."