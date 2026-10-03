Bu bölgeye çok sayıda transfer yapan ancak aradığını bulamayan sarı-kırmızılılar, büyük umutlarla aldığı Wilfried Singo'dan da istikrarlı bir performans alamadı.
Son olarak geçen sezon Boey kiralık olarak denendi ancak o da ayrıldığı dönemin çok altında bir performans sergiledi.
Şimdilik Macar yıldız Roland Sallai geçici olarak bu bölgeye çözüm olurken, Galatasaray yönetimi İtalyan bir isme gözünü kestirdi: Michael Kayode.
SINGO'NUN SATILMASINA BAĞLI
28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde ilk kez milli takım forması ile tanışan Kayode'ye G.Saray yönetimi adeta hayran kaldı. Henüz 22 yaşındaki futbolcu, 4-1 sona eren karşılaşmada 1 gol atarken, bir golün de hazırlanmasında önemli pay sahibi olmuştu.
İtalyan sağ bek, güçlü fiziği ve hücuma verdiği önemli katkı ile dikkat çekiyor.
Wilfried Singo'nun satılması halinde İngiliz kulübü Brentford ile Kayode'nin transferi için görüşecek olan sarı-kırmızılılar, ocak ayını ya da haziranı bekleyecek.
KANATTA DA FORMA GİYEBİLİYOR
Michael Kayode'nin kariyerinde sağ kanatta görev yaptığı maç sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Tıpkı Wilfried Singo gibi orta sahanın sağı ve sağ kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç halinde sol bekteki boşluğu da dolduruyor. Kayode'nin çok yönlü bir oyuncu olması teknik direktör Okan Buruk'un önemli verdiği konulardan birisi.
17.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Brentford geçen sezon Michael Kayode'yi önemli bir yatırımla renklerine katmayı başardı. Fiorentina'dan 17.5 milyon euro ödenerek transfer edilen İtalyan sağ bek, kısa sürede takıma uyum sağladı ve İtalya Milli Takımı'na kadar yükseldi.
Kayode'nin piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. İtalya Milli Takımı ile ilk maçına Türkiye karşısında çıkar Kayode, attığı gol ve performansı ile büyük beğeni topladı.