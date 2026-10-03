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Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e satıldığı günden itibaren sağ bekte yaşanan kaos dinmek bilmedi.

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Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

Bu bölgeye çok sayıda transfer yapan ancak aradığını bulamayan sarı-kırmızılılar, büyük umutlarla aldığı Wilfried Singo'dan da istikrarlı bir performans alamadı.

Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

Son olarak geçen sezon Boey kiralık olarak denendi ancak o da ayrıldığı dönemin çok altında bir performans sergiledi.

Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

Şimdilik Macar yıldız Roland Sallai geçici olarak bu bölgeye çözüm olurken, Galatasaray yönetimi İtalyan bir isme gözünü kestirdi: Michael Kayode.

Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

SINGO'NUN SATILMASINA BAĞLI

28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde ilk kez milli takım forması ile tanışan Kayode'ye G.Saray yönetimi adeta hayran kaldı. Henüz 22 yaşındaki futbolcu, 4-1 sona eren karşılaşmada 1 gol atarken, bir golün de hazırlanmasında önemli pay sahibi olmuştu.

Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

İtalyan sağ bek, güçlü fiziği ve hücuma verdiği önemli katkı ile dikkat çekiyor.

Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

Wilfried Singo'nun satılması halinde İngiliz kulübü Brentford ile Kayode'nin transferi için görüşecek olan sarı-kırmızılılar, ocak ayını ya da haziranı bekleyecek.

Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

KANATTA DA FORMA GİYEBİLİYOR

Michael Kayode'nin kariyerinde sağ kanatta görev yaptığı maç sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Tıpkı Wilfried Singo gibi orta sahanın sağı ve sağ kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç halinde sol bekteki boşluğu da dolduruyor. Kayode'nin çok yönlü bir oyuncu olması teknik direktör Okan Buruk'un önemli verdiği konulardan birisi.

Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

17.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Brentford geçen sezon Michael Kayode'yi önemli bir yatırımla renklerine katmayı başardı. Fiorentina'dan 17.5 milyon euro ödenerek transfer edilen İtalyan sağ bek, kısa sürede takıma uyum sağladı ve İtalya Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Cimbom'dan İtalya çıkarması! Gündemdeki yıldız belli oldu

Kayode'nin piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. İtalya Milli Takımı ile ilk maçına Türkiye karşısında çıkar Kayode, attığı gol ve performansı ile büyük beğeni topladı.

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