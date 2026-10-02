Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Orfa Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'e verilen 3 haftalık mill arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ORFA YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanan Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı, 2 Ekim Cuma günü saat 17.30'da başladı.
ORFA YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus'tan canlı yayınlanıyor.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Pendikspor: Utku, Ahmet, Taha, Abifade, Kerem, Mesut, Bekir, Hakan, Emrah, Hrelja, Thuram
Galatasaray: Enes, Kazımcan, Bitshiabu, Arda, Kaan, Sara, Eyüp, Berat Luş, Sane, İlkay, Can Armando