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Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Orfa Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig'e verilen 3 haftalık mill arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ORFA YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanan Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı, 2 Ekim Cuma günü saat 17.30'da başladı.

ORFA YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus'tan canlı yayınlanıyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Pendikspor: Utku, Ahmet, Taha, Abifade, Kerem, Mesut, Bekir, Hakan, Emrah, Hrelja, Thuram

Galatasaray: Enes, Kazımcan, Bitshiabu, Arda, Kaan, Sara, Eyüp, Berat Luş, Sane, İlkay, Can Armando

#Trendyol Süper Lig #Galatasaray
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