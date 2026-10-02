Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Orfa Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.