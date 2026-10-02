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Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk'tan flaş karar! Kadroda değişiklik sinyali veren tecrübeli teknik adamın Leroy Sane için düşündüğü plan ortaya çıkarken, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'dan da dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Sarı-kırmızılı takımda, 9 Ekim'de oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıkları devam ediyor.

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Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaya milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı.

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Kalan oyuncular da sahada toplu antrenman gerçekleştirdi.

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ SANE KARARI

Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'ın kadrosunda değişiklik yapılması planlanıyor...

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Teknik heyetin bazı oyuncuların durumunu yeniden değerlendirdiği öğrenildi.

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Bu isimlerin başında ise Alman yıldız Sane geliyor.

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Takvim'in haberine göre; Leroy Sane'nin Kasımpaşa karşılaşmasına yedek kulübesinde başlaması planlanıyor.

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Sane'nin maçın ilerleyen bölümlerinde süre alması bekleniyor.

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Alman yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta görev aldı.

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

377 dakika oyunda kalan Sane'nin Gol veya asist katkısı bulunmuyor.

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Öte yandan yıldız isim, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya Milli Takımı kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

İki isimden forma talebi
Sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamayan iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan, oynama beklentilerini teknik kadroya iletti.

Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

İki yıldızı da ilk 11'de düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarılarda bu isimlere şans verecek.

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