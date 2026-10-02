Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk'tan flaş karar! Kadroda değişiklik sinyali veren tecrübeli teknik adamın Leroy Sane için düşündüğü plan ortaya çıkarken, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'dan da dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-kırmızılı takımda, 9 Ekim'de oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıkları devam ediyor.
Sane'nin maçın ilerleyen bölümlerinde süre alması bekleniyor.
Alman yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta görev aldı.
377 dakika oyunda kalan Sane'nin Gol veya asist katkısı bulunmuyor.
Öte yandan yıldız isim, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya Milli Takımı kadrosunda yer almadı.
İki isimden forma talebi Sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamayan iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan, oynama beklentilerini teknik kadroya iletti.
İki yıldızı da ilk 11'de düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarılarda bu isimlere şans verecek.