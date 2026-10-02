Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı!

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk'tan flaş karar! Kadroda değişiklik sinyali veren tecrübeli teknik adamın Leroy Sane için düşündüğü plan ortaya çıkarken, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'dan da dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ