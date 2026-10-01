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Portekiz'de 7 numaranın yeni sahibi Rafael Leao!

Jorge Jesus ile yaşadığı tartışmanın ardından Portekiz Milli Takımı kampından ayrılan Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formasının yeni sahibi belli oldu. İşte detaylar...

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Portekiz'de 7 numaranın yeni sahibi Rafael Leao!

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile karşılaşan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 90 dakikada yedek kulübesinde kalmıştı. Ardından teknik direktör Jorge Jesus ile tartışma yaşayan Ronaldo, milli takım kampını terk etmişti.

Ronaldo'nun ayrılığının ardından Portekiz Milli Takımı'nda 7 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu. Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leao, 7 numaralı formanın yeni sahibi oldu.

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