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Galatasaray Orfa Yapı Pendikspor karşısında beraberliği son dakikalarda kurtardı!

Hazırlık maçında Orfa Yapı Pendikspor ile Galatasaray 3-3 berabere kaldı.

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Galatasaray Orfa Yapı Pendikspor karşısında beraberliği son dakikalarda kurtardı!

Hazırlık maçında Orfa Yapı Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray ile Orfa Yapı Pendikspor 3-3 berabere kaldı.

Orfa Yapı Pendikspor'un gollerini 15. dakikada Taha Emre İnce, 24. dakikada Hakan Yeşil ve 35. dakikada Bekir Karadeniz kaydetti. Galatasaray'ın golleri, ise 67. dakikada Arda Ünyay, 85. dakikada Abdullah Kolazlı ve 88. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

#Trendyol Süper Lig #Galatasaray
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