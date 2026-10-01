Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Manchester City'nin karşı karşıya olduğu ağır yaptırım ihtimali, Gianluigi Donnarumma'nın geleceğini belirsizliğe iterken Galatasaray iddiasını da yeniden gündeme taşıdı. Avrupa'nın devlerinin radarındaki İtalyan kaleci için sarı-kırmızılıların da transfer yarışında yer alabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)