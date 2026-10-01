Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi
Manchester City'nin karşı karşıya olduğu ağır yaptırım ihtimali, Gianluigi Donnarumma'nın geleceğini belirsizliğe iterken Galatasaray iddiasını da yeniden gündeme taşıdı. Avrupa'nın devlerinin radarındaki İtalyan kaleci için sarı-kırmızılıların da transfer yarışında yer alabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Manchester City'nin Finansal Fair Play soruşturmasında karşı karşıya olduğu ağır yaptırım ihtimali, yıldız oyuncularının geleceğini de gündeme taşıdı. İngiliz ekibinin küme düşmesi halinde kadroda büyük bir değişim yaşanabileceği belirtilirken, yıldız futbolcular için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devreye girebileceği ifade edildi.
Manchester City, Premier Lig'de 114 Finansal Fair Play ihlali nedeniyle verilen suçlu karara karşı mücadelesini sürdürüyor. İngiliz kulübü suçlamaları kabul etmezken, sürecin sonucunda uygulanabilecek ağır yaptırımlar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.