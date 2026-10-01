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Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Manchester City'nin karşı karşıya olduğu ağır yaptırım ihtimali, Gianluigi Donnarumma'nın geleceğini belirsizliğe iterken Galatasaray iddiasını da yeniden gündeme taşıdı. Avrupa'nın devlerinin radarındaki İtalyan kaleci için sarı-kırmızılıların da transfer yarışında yer alabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Manchester City'nin Finansal Fair Play soruşturmasında karşı karşıya olduğu ağır yaptırım ihtimali, yıldız oyuncularının geleceğini de gündeme taşıdı. İngiliz ekibinin küme düşmesi halinde kadroda büyük bir değişim yaşanabileceği belirtilirken, yıldız futbolcular için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devreye girebileceği ifade edildi.

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Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Manchester City, Premier Lig'de 114 Finansal Fair Play ihlali nedeniyle verilen suçlu karara karşı mücadelesini sürdürüyor. İngiliz kulübü suçlamaları kabul etmezken, sürecin sonucunda uygulanabilecek ağır yaptırımlar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Premier Lig'in City için en ağır yaptırımlardan bazılarını talep ettiği ve bunlar arasında kulübün Premier Lig'den ihraç edilmesi ihtimalinin de bulunduğu öne sürüldü.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde Manchester City'nin kadrosundaki birçok yıldızın geleceği belirsiz hale gelebilir. Takımdan ayrılması gündeme gelebilecek isimlerden biri de geçtiğimiz yıl Paris Saint-Germain'den transfer edilen Gianluigi Donnarumma.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

DONNARUMMA İÇİN DEVLER DEVREDE

27 yaşındaki İtalyan kaleci, Manchester City tarafından Ederson'un yerine transfer edilmişti. 26 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle İngiliz ekibine katılan Donnarumma, Avrupa'nın üst düzey kalecileri arasında gösteriliyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

City'nin Premier Lig'den düşmesi durumunda yıldız kalecinin transfer piyasasının en dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor. Donnarumma'nın yüksek maaşına rağmen Avrupa'nın dev kulüplerinin İtalyan kaleci için yarışa girebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Donnarumma'nın adı daha önce Manchester United, Chelsea, Bayern Münih, Juventus ve Inter gibi önemli kulüplerle de anılmıştı.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

GALATASARAY DA LİSTEDE

İtalyan kaleciyle ilgili transfer iddialarında Galatasaray'ın adı da daha önce gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların Donnarumma ile ilgilendiğine yönelik haberler Avrupa basınında yer alsa da şu aşamada Galatasaray cephesinden doğrulanmış resmi bir girişim bulunmuyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

TEAMtalk'un haberine göre, Donnarumma'nın yeniden transfer piyasasına çıkması halinde Galatasaray'ın da Avrupa'nın diğer önemli kulüpleriyle birlikte takipte olabileceği iddia edildi.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Haberde, İtalyan kaleci için şu an en güçlü adayın Real Madrid olduğu belirtiliyor. İspanyol devinin Thibaut Courtois sonrası uzun vadeli planlamasında Donnarumma'yı değerlendirdiği ve oyuncunun Şampiyonlar Ligi tecrübesini önemli bir avantaj olarak gördüğü ifade ediliyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Manchester City'nin zorunlu bir satış sürecine girmesi halinde Donnarumma'nın bonservis bedelinin de mevcut şartlara göre daha ulaşılabilir hale gelebileceği öne sürülüyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Buna karşın Manchester City'de şu anda oyuncuların geleceğiyle ilgili alınmış herhangi bir karar bulunmuyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Kulübün önceliği ise hakkındaki suçlamalara karşı hukuki mücadelesini sürdürmek.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

Donnarumma'nın geleceği de Premier Lig'deki sürecin sonucuna göre şekillenecek.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

City'nin ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalması halinde İtalyan kalecinin transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Manchester City'deki kriz transferi gündeme getirdi

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