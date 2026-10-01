Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Galatasaray bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan ve Nijerya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan Victor Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un yıldız futbolcuyu sakatlık dönüşü nasıl kullanacağı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)