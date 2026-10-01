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Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Galatasaray bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan ve Nijerya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan Victor Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un yıldız futbolcuyu sakatlık dönüşü nasıl kullanacağı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen'e yeniden kavuşmak için gün sayıyor.

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Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Nijeryalı yıldız, 4 Eylül'de oynanan Başakşehir karşılaşmasının ardından forma giyemedi.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Osimhen, bu süreçte Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında takımını yalnız bıraktı.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Nijerya Milli Takımı'nın kadrosuna da katılmadı.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Tedavisini İstanbul'da sürdüren 27 yaşındaki golcü, milli arayı da fiziksel olarak toparlanmak için değerlendirdi.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Gün gün yapılan kontrollerde Osimhen'in durumunda olumlu gelişmeler yaşandı.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Nijeryalı futbolcunun şu an itibarıyla yüzde 85-90 seviyesinde hazır hale geldiği öğrenildi.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Teknik heyet ise yıldız oyuncunun dönüşünü kontrollü bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Bu doğrultuda Osimhen'in 9 Ekim'de Aslantepe'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Böylece golcü futbolcu, Başakşehir maçından tam 35 gün sonra yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkma fırsatı bulacak.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Ancak Osimhen'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Sabah'ın haberine göre, Nijeryalı yıldızın mücadeleye kulübede başlaması ve maçın gidişatına göre son bölümde oyuna dahil olması planlanıyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Bu süreçte kısa süre sahada kalarak maç temposunu test edecek olan Osimhen'in, 4 gün sonra oynanacak Barcelona karşılaşmasına hazırlanması hedefleniyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Teknik heyet, Kasımpaşa maçındaki dönüşün ardından Osimhen'i Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in dönüşüyle birlikte özellikle Barcelona karşılaşmasında hücum hattında daha güçlü bir görüntü ortaya koymayı hedefliyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda çıkılan 3 maçta yalnızca 2 gol kaydedebilmişti. Nijeryalı yıldızın dönüşüyle tekrar sezon başındaki seviyeye dönmek hedefleniyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Osimhen'in yokluğunda 3 maçta oynayan Deniz Gül, beklentiyi karşılamadığı gibi Okan Buruk'un da gözünden düştü.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Teknik heyetin, Kasımpaşa müsabakasında forvette Rafael Leao ile başlaması bekleniyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı! Barcelona maçına böyle hazırlanacak

Yavaş yavaş ritim tutan Portekizli yıldız, daha önce kariyerinde 93 kez ileri uçta ter döktü ve hanesine 31 gol-8 asist yazdırdı. Geçen sezon ise Milan'da bu mevkide 21 maça çıkmış, 7 gol-2 asist kaydetmişti.

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