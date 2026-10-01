Böylece golcü futbolcu, Başakşehir maçından tam 35 gün sonra yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkma fırsatı bulacak.
Bu süreçte kısa süre sahada kalarak maç temposunu test edecek olan Osimhen'in, 4 gün sonra oynanacak Barcelona karşılaşmasına hazırlanması hedefleniyor.
Teknik heyet, Kasımpaşa maçındaki dönüşün ardından Osimhen'i Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda çıkılan 3 maçta yalnızca 2 gol kaydedebilmişti. Nijeryalı yıldızın dönüşüyle tekrar sezon başındaki seviyeye dönmek hedefleniyor.
Osimhen'in yokluğunda 3 maçta oynayan Deniz Gül, beklentiyi karşılamadığı gibi Okan Buruk'un da gözünden düştü.