Galatasaray, ara transfer döneminde Manchester United forması giyen Bruno Fernandes için harekete geçmeye hazırlanıyor. Okan Buruk ve Dursun Özbek'in istediği 32 yaşındaki yıldızın sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle sarı-kırmızılılar gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte tüm detaylar...
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Galatasaray ocak ayı transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Bruno Fernandes'i yakından takip ediyor. Yönetim, ocak ayında resmi temaslar kurmayı planlıyor.
Manchester United ile sözleşmesini henüz uzatmayan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Fernandes'in de transfer tekliflerini değerlendirmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Ocak ayında teklifleri gündeme almayı düşünen Portekizli yıldızı Avrupa'da birçok kulüp takip ediyor.
RAFAEL LEAO FAKTÖRÜ
Ocak 2020'den bu yana Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'in transferinde Rafael Leao'nun da ön plana çıkması bekleniyor.
Fernandes'in Portekiz Milli Takımı'ndan tanıdığı yakın arkadaşı Leao'nun yanına gelmeye sıcak bakacağı ifade edildi.
Fotomaç'ım haberine göre Leao'nun da transfer görüşmelerinde devreye gireceği ve ünlü orta sahayı ikna etmeye gayret edeceği kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan tecrübeli orta saha için Galatasaray'ın ocak ayında teklifini ileteceği vurgulandı.
GÖZ EMOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı takımın gündeminde bulunan Bruno Fernandes'e Portekiz Milli Takımı'nda iken taraftarların "Come to Galatasaray" tezahüratına gülmesi ve Rafael Leao'nun tepkisi herkesi heyecanlandırdı. Leao, söz konusu videoya şaşkın göz emojisi koyarak transfer ihtimallerini akıllara getirdi.
MANU'DA TARİHE GEÇTİ
İngiliz kulübü Manchester United'da 7 yıllık süre zarfında tarihi başarılara imza attı. Manchester United'da kaptanlığa kadar yükselen Portekizli orta saha 334 resmi maça çıkarak rekor kırdı.
ManU ile bir de İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Fernandes, Old Trafford'da unutulmaz isimler arasına adını yazdırdı.
YAZ DÖNEMİ DE LİSTEDEYDİ
Cimbom'da Bruno Fernandes ismi yaz transfer döneminde de gündemde yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli orta sahayı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istemişti. Teknik Direktör Okan Buruk da 32 yaşındaki futbolcu hakkında olumlu rapor iletmişti.