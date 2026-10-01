Galatasaray'dan Bruno Fernandes için flaş hamle!

Galatasaray, ara transfer döneminde Manchester United forması giyen Bruno Fernandes için harekete geçmeye hazırlanıyor. Okan Buruk ve Dursun Özbek'in istediği 32 yaşındaki yıldızın sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle sarı-kırmızılılar gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte tüm detaylar...