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Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin oldukça altında kalan ve son 2 sezonu Vasco da Gama'da kiralık geçiren Carlos Cuesta hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı stoperi o kulübün satın almak için teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Carlos Cuesta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Sarı-kırmızılılar, 2024/25 sezonunun ara transfer döneminde Genk forması giyen Kolombiyalı stoperi 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Ancak 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Yönetim, Cuesta'yı 2025/26 sezonunun başında Vasco da Gama'ya kiraladı.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Carlos Cuesta, Brezilya ekibinde gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Vasco da Gama, geçtiğimiz ocak ayında Kolombiyalı futbolcunun +1 yıllık kiralama opsiyonunu da kullanarak takımda tuttu.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Brezilya ekibi, söz konusu imza için Galatasaray'a 1.5 milyon Euro ödeme yaptı.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Böylelikle 27 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı-kırmızılıların kasasına toplamda 2.25 milyon Euro sokmuş oldu.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Cuesta ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

VASCO DA GAMA'DAN TEKLİF

Fotomaç'ın haberine göre, Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan Carlos Cuesta'ya teklif geldi.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Vasco da Gama, kadrosunda kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Cimbom'un Kolombiyalı stoper için 5.7 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Cuesta için kısa sürede karar alınacağı ifade edildi.

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