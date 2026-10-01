Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin oldukça altında kalan ve son 2 sezonu Vasco da Gama'da kiralık geçiren Carlos Cuesta hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı stoperi o kulübün satın almak için teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Carlos Cuesta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.