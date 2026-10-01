Galatasaray'da taraftarları sevindiren haber! Carlos Cuesta...

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin oldukça altında kalan ve son 2 sezonu Vasco da Gama'da kiralık geçiren Carlos Cuesta hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı stoperi o kulübün satın almak için teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)